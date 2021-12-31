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الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو الأطراف الصومالية للانخراط فورا في حوار وطني بنّاء يقود إلى عقد الانتخابات العامة

Lebanon 24
31-12-2021 | 05:49
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