مستشفى طرابلس الحكومي: 34 مصابا و19 حالة حرجة وحالتا وفاة بكورونا

صدر التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي، عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، وبين بالأرقام الحالات في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وجاء في نص التقرير:عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 34عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: صفرعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال24 ساعة المنصرمة: 6مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1439عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر.عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19حالات وفاة: 2