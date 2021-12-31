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الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحين من حركة "طالبان باكستان" شمالي غرب البلاد

Lebanon 24
31-12-2021 | 08:54
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