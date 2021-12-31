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الخارجية الفرنسية تدين إطلاق إيران لتجربة صاروخية تزامنا مع محادثات فيينا

Lebanon 24
31-12-2021 | 09:08
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