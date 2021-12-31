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مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: شددت على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا فالوضع الصحي دقيق وصعب

Lebanon 24
31-12-2021 | 09:49
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