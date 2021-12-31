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مولوي: أعطيت الاوامر لإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام لا سيما امام دور العبادة واماكن الاحتفالات

Lebanon 24
31-12-2021 | 09:51
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