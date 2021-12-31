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اللواء عثمان: سنعمد الى توقيف مطلقي النار ونطالب بالتشدد بالتوثيق بالفيديو لكل من يطلق النار احتفالاً بعيد رأس السنة

Lebanon 24
31-12-2021 | 10:01
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