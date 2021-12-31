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مولوي متفقداً مركز العمليات التابع للصليب الاحمر اللبناني في الحازمية ومعايداً المتطوعين: تضحياتكم في ضمير جميع اللبنانيين الذين يجتمعون على محبتكم

Lebanon 24
31-12-2021 | 10:35
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