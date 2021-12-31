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أخبار عاجلة
رويترز: استمرار إلغاء أو تأخير الرحلات الجوية في العالم بسبب كورونا في آخر أيام 2021
Lebanon 24
31-12-2021
|
11:29
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