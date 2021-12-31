أخبار عاجلة

إطلاق رصاص متقطع في طرابلس احتفالاً بالسنة الجديدة

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سماع دوي انفجار قنابل في مجرى نهر ابو علي في طرابلس احتفالاً بالسنة الجديدة
lebanon 24
01/01/2022 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق رصاص متقطّع في طرابلس
lebanon 24
01/01/2022 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
يمق دعا الطرابلسيين الى عدم إطلاق الرصاص
lebanon 24
01/01/2022 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس والشمال: إطلاق الرصاص في الهواء محرم شرعا
lebanon 24
01/01/2022 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:04 | 2021-12-31
16:35 | 2021-12-31
16:34 | 2021-12-31
16:23 | 2021-12-31
16:23 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website