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البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع الرئيس الأوكراني هاتفيًّا يوم الأحد لتأكيد دعم واشنطن لكييف

Lebanon 24
31-12-2021 | 13:28
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