المرصد السورِيّ: سقوط قذيفتين في محيط قاعدة لقوات التحالف الدولي في دير الزور والمدفعية التي تتمركز في محيط قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو تقصف مصادر النيران

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