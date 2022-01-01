أخبار عاجلة

حريق يوقف الإنتاج في منصة للغاز جنوبي إيران

Lebanon 24
01-01-2022 | 03:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شركة نفط إيرانية: السيطرة على حريق اندلع في أنبوب بحري للغاز في حقل فارس جنوبي البلاد
lebanon 24
01/01/2022 13:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في منصة استخراج نفط بجنوب إيران
lebanon 24
01/01/2022 13:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في إحدى محطات ميناء بندر عباس جنوبي إيران
lebanon 24
01/01/2022 13:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: حريق كبير في ميناء بندر عباس جنوبي إيران يتسبب بقطع الكهرباء عن أحياء المدينة
lebanon 24
01/01/2022 13:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:19 | 2022-01-01
05:57 | 2022-01-01
05:53 | 2022-01-01
05:52 | 2022-01-01
05:37 | 2022-01-01
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website