المطران عودة: من لا يُحاسب المسيئين إلى الدولة وسيادتها وهيبتها شريك في الإساءة إلى الدولة ومن يعيق قيامة الدولة أو يصادر قراراها أو يورّطها في نزاعات هي بغني عنّها لا يعمل من أجل مصلحتها

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