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المطران عودة: من لا يُحاسب المسيئين إلى الدولة وسيادتها وهيبتها شريك في الإساءة إلى الدولة ومن يعيق قيامة الدولة أو يصادر قراراها أو يورّطها في نزاعات هي بغني عنّها لا يعمل من أجل مصلحتها

Lebanon 24
01-01-2022 | 05:52
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