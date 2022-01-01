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المطران عودة: من يدّعي العفّة لكنّه يغطّي الفاسدين هو فاسد ومذنب مثلهم ومن يغضّ الطرف عن سلاح خارج الشرعية مجرم بحق الوطن

Lebanon 24
01-01-2022 | 05:53
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