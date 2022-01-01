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قوى الأمن: اللواء عثمان هنأ عناصر قوى الأمن على جهودهم في إنجاح الاجراءات الامنية والمرورية ليلة رأس السنة وشدد على ملاحقة مطلقي النار

Lebanon 24
01-01-2022 | 06:25
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