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مسؤول إيراني: المناورات الأخيرة لم يكن لها "تأثير سلبي" على محادثات فيينا وإنما أجريت لـ"الحيلولة دون وقوع حرب" (الشرق)

Lebanon 24
01-01-2022 | 08:51
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