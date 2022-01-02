باسيل: الجناح الكاذب في الثورة تغطّى بشعار "كلّن يعني كلّن" ليستهدفنا نحنا و"لوحدنا" بينما الشعار الحقيقي كان لازم يكون "كلّن الاّ نحنا"

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