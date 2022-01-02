باسيل: وقفنا ضدّ منظومتين: منظومة الخارج بمشاريع صفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين والارهاب الداعشي وضد منظومة الداخل التي تشمل أمراء الحرب في زمن الميليشيات وأمراء الفساد في زمن السلم

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