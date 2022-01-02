باسيل: كان لدينا إيمان بالديمقراطية التوافقية واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع "حزب الله" بمثابة إنجاز وطني مهم على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين

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