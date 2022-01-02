باسيل: مجلس النواب "بيمشي" القانون الذي يريده والباقي يذهب الى الأدراج وقانون الغاز كان في أدراج المجلس منذ 10 أعوام ومن الوقاحة الحديث عن الهدر في الكهرباء

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