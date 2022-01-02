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باسيل: يحدثنا بالوطنية ووزير المالية التابع له يوقع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ95 لأن أكثريتهم من المسلمين في حين أنه لا يوقع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ94 لأن أكثريتهم من المسيحيين

Lebanon 24
02-01-2022 | 05:28
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