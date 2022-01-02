باسيل: يحدثنا بالوطنية ووزير المالية التابع له يوقع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ95 لأن أكثريتهم من المسلمين في حين أنه لا يوقع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ94 لأن أكثريتهم من المسيحيين

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