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باسيل: جعجع كان دائماً أداة للخارج مثل إسرائيل والمطلوب منه إحداث فتنة في لبنان

Lebanon 24
02-01-2022 | 05:36
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