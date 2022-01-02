19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
باسيل: محاولات العزل لـ"حزب الله" لم تتوقف وآخر موجاتها كانت في 17 تشرين بهدف اضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب
Lebanon 24
02-01-2022
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
باسيل: نحن بحاجة لحوار جدّي مع "حزب الله" ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن
Lebanon 24
باسيل: نحن بحاجة لحوار جدّي مع "حزب الله" ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن
02/01/2022 14:49:44
02/01/2022 14:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: محاولات العزل مستمرة والوحدة الشيعيّة مهمّة جداً لمواجهته ويجب الحفاظ عليها ولكنّها غير كافية وعندما تضحّي بالدولة والبلد كلّه من أجلها تخسر البلد والوحدة وتخسر نفسك ووحدة الطائفة لا يجب أن تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة
Lebanon 24
باسيل: محاولات العزل مستمرة والوحدة الشيعيّة مهمّة جداً لمواجهته ويجب الحفاظ عليها ولكنّها غير كافية وعندما تضحّي بالدولة والبلد كلّه من أجلها تخسر البلد والوحدة وتخسر نفسك ووحدة الطائفة لا يجب أن تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة
02/01/2022 14:49:44
02/01/2022 14:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نصرالله لديه مكانة خاصّة عندي وأقول إننا لا نريد إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد تطويرها
Lebanon 24
باسيل: نصرالله لديه مكانة خاصّة عندي وأقول إننا لا نريد إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد تطويرها
02/01/2022 14:49:44
02/01/2022 14:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: كان لدينا إيمان بالديمقراطية التوافقية واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع "حزب الله" بمثابة إنجاز وطني مهم على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين
Lebanon 24
باسيل: كان لدينا إيمان بالديمقراطية التوافقية واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع "حزب الله" بمثابة إنجاز وطني مهم على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين
02/01/2022 14:49:44
02/01/2022 14:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تملك "الحاسة السادسة" لا يمكن خداعها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تملك "الحاسة السادسة" لا يمكن خداعها.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2022-01-02
02/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-01-01
01/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
06:02 | 2022-01-02
02/01/2022 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 60 عاماً.. "كنافة جان" الشهيرة الى الإقفال!
Lebanon 24
بعد 60 عاماً.. "كنافة جان" الشهيرة الى الإقفال!
00:46 | 2022-01-02
02/01/2022 12:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحت السكرة واجت الفكرة".. إقفال عام بعد الأعياد؟
Lebanon 24
"راحت السكرة واجت الفكرة".. إقفال عام بعد الأعياد؟
03:30 | 2022-01-02
02/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
07:48 | 2022-01-02
الجيش اليمني: قصف مدفعي يوقع قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في جبهة حجة
07:41 | 2022-01-02
تظاهرات حاشدة في العاصمة الهولندية احتجاجاً على قيود كورونا
07:38 | 2022-01-02
انقطاع الكهرباء في بلدة يونين والاهالي يقطعون الطريق احتجاجاً
07:22 | 2022-01-02
السودان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في شارع القصر بالخرطوم (العربية)
06:06 | 2022-01-02
باسيل: من الطبيعي نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهيّ في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح نفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا
فيديو
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
02/01/2022 14:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
02/01/2022 14:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
11:00 | 2022-01-01
02/01/2022 14:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact