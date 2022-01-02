باسيل: نحن بحاجة لحوار جدّي مع "حزب الله" ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن

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