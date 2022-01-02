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باسيل: لم يعد لدينا أيّ مبرر لعدم زيارة سوريا وأنا على استعداد لزيارتها قبيل الانتخابات

Lebanon 24
02-01-2022 | 05:54
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02/01/2022 14:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: من الطبيعي نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهيّ في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح نفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا
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