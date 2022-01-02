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باسيل: سنبقى ضد التنظيمات التكفيريّة وضد "اسرائيل" طالما أنها تحتل أرضنا وتعتدي علينا وتهددنا بالتوطين

Lebanon 24
02-01-2022 | 05:58
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