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سفير السعودية السابق في بيروت علي عواض عسيري لـmtv: الشعب اللبناني اختار التركيبة الحالية التي تحكم لبنان ويجب الإختيار في صناديق الإقتراع لإيجاد توازن سياسي جديد يلغي الهيمنة ويعيد للبنان كرامته

Lebanon 24
02-01-2022 | 08:15
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