عسيري: لبنان يحتاج إلى وجوه جديدة والأمل بالإنتخابات النيابية المقبلة والمملكة العربية السعودية لم تغادر لبنان ولقد جرّبوا الحكم الإيراني ونسأل "هل نفعتكم إيران في لبنان؟"

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