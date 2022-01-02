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عسيري: لبنان يحتاج إلى وجوه جديدة والأمل بالإنتخابات النيابية المقبلة والمملكة العربية السعودية لم تغادر لبنان ولقد جرّبوا الحكم الإيراني ونسأل "هل نفعتكم إيران في لبنان؟"
Lebanon 24
02-01-2022
|
08:16
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