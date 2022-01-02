عسيري لـmtv: حزب جبران باسيل منح الغطاء لـ"حزب الله" والسعودية تسعى إلى رؤية وجوه جديدة في لبنان والمسؤولية على اللبنانيين أن يختاروا المخلصين في صناديق الإقتراع

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