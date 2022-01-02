عسيري لـmtv: لا نريد أن نرى حرباً في لبنان ومن المؤسف أن نرى مجلساً للوزراء لا يجتمع وما يحصل غير مسبوق والحديث مع إيران غير مجدٍ والمطلوب من السلطات اللبنانية وقف الممارسات التي تستهدف المملكة ودول الخليج

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