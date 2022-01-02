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التحالف: الاستهدافات في شبوة دمرت 22 آلية عسكرية وخسائر بشربة تجاوزت 200 عنصر

Lebanon 24
02-01-2022 | 13:06
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