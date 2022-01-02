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إسرائيل تمنح جرعة رابعة مضادة لكورونا للأطقم الطبية ومن تزيد أعمارهم على 60 عاما

Lebanon 24
02-01-2022 | 14:21
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