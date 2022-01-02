17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
البنتاغون: أوستن سيخضع للعزل في منزله لـ 5 أيام
Lebanon 24
02-01-2022
|
19:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: أوستن سيخضع للعزل في منزله لـ 5 أيام
Lebanon 24
البنتاغون: أوستن سيخضع للعزل في منزله لـ 5 أيام
03/01/2022 10:42:18
03/01/2022 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: أوستن سيحضر الاجتماعات افتراضيا ويحتفظ بكامل صلاحياته
Lebanon 24
البنتاغون: أوستن سيحضر الاجتماعات افتراضيا ويحتفظ بكامل صلاحياته
03/01/2022 10:42:18
03/01/2022 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس كورونا
Lebanon 24
البنتاغون: إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس كورونا
03/01/2022 10:42:18
03/01/2022 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة " غير سارة" حجرت الوزير في منزله
Lebanon 24
مفاجأة " غير سارة" حجرت الوزير في منزله
03/01/2022 10:42:18
03/01/2022 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
06:02 | 2022-01-02
02/01/2022 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الابراج الصينية أصدق؟.. اليكم توقعات ماغي فرح لسنة 2022
Lebanon 24
الابراج الصينية أصدق؟.. اليكم توقعات ماغي فرح لسنة 2022
10:11 | 2022-01-02
02/01/2022 10:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
15:25 | 2022-01-02
02/01/2022 03:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
14:00 | 2022-01-02
02/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتفاعلون مع كلمة باسيل.. هكذا علّقوا عليها
Lebanon 24
لبنانيون يتفاعلون مع كلمة باسيل.. هكذا علّقوا عليها
06:49 | 2022-01-02
02/01/2022 06:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
03:29 | 2022-01-03
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كنّي يصل فيينا لمواصلة الجولة الثامنة من مفاوضات الاتفاق النووي الايراني التي من المقرر أن تُستأنف في فندق كوبورغ في فيينا اليوم الاثنين
03:01 | 2022-01-03
التحالف: عملية قرصنة واختطاف قام بها الحوثيون بالسطو المسلح على سفينة الشحن "روابي"
02:24 | 2022-01-03
الخارجية الإيرانية: على الغرب التنازل عن كل المطالب الخارجة عن إطار الاتفاق النووي
02:23 | 2022-01-03
الليرة التركية تسجل تراجعا ملحوظا أمام الدولار وتنخفض بنسبة 5%
02:21 | 2022-01-03
قطع السير على طريق عام حوش الحريمة - جب جنين بالاتجاهين (التحكم المروري)
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
03/01/2022 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
03/01/2022 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
03/01/2022 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact