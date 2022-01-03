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البزري: موجة كورونا عالمية وتجتاح لبنان والحالات الى تزايد واوميكرون سريع الإنتقال لكن الإصابات غير شديدة باستثناء بعض الحالات وعلى الجميع أخذ اللقاح

Lebanon 24
03-01-2022 | 00:45
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