كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كنّي يصل فيينا لمواصلة الجولة الثامنة من مفاوضات الاتفاق النووي الايراني التي من المقرر أن تُستأنف في فندق كوبورغ في فيينا اليوم الاثنين

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