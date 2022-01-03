خليل: نحنُ أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس التيار "الوطني الحر" الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم باسيل

Lebanon 24