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خليل متوجهاً إلى "الوطني الحر": اللبنانيون عاشوا لسنوات في كنف التعطيل كرمى لعيون الصّهر وأنتم من عطلتم جلسات مجلس الوزراء

Lebanon 24
03-01-2022 | 05:15
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