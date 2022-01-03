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خليل: في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة

Lebanon 24
03-01-2022 | 05:16
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