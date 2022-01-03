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خليل: الكل عاش تجربتكم في تعطيل المؤسسات التي كلفت اللبنانيين سنوات في تعطيل الادارات من اجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم

Lebanon 24
03-01-2022 | 05:20
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