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خليل: لا يمكن لعاقل تقديم نفسه مدافعاً عن الدستور ويغفل عن جريمة المرفأ ولا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر إلى مؤامرة ويوصف أنّه السبب في ارتكاب الجريمة بحقّنا

Lebanon 24
03-01-2022 | 05:21
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