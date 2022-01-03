16
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
خليل: الحديث عن قوانين تُحفظ في الجوارير هو محض افتراء
Lebanon 24
03-01-2022
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
خليل: بري لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي احتفظ به كان قانون خفض سن الاقتراع بناءً على طلب البطريرك صفير
Lebanon 24
خليل: بري لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي احتفظ به كان قانون خفض سن الاقتراع بناءً على طلب البطريرك صفير
03/01/2022 19:00:43
03/01/2022 19:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: رئيس الجمهورية يؤخّر الكثير من القوانين وآخرها القوانين التي أقريناها في الجلسة الأخيرة
Lebanon 24
خليل: رئيس الجمهورية يؤخّر الكثير من القوانين وآخرها القوانين التي أقريناها في الجلسة الأخيرة
03/01/2022 19:00:43
03/01/2022 19:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: الحديث عن المداورة تستهدف الدور التشاركي لمكون أساسي في البلد ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الأمر
Lebanon 24
خليل: الحديث عن المداورة تستهدف الدور التشاركي لمكون أساسي في البلد ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الأمر
03/01/2022 19:00:43
03/01/2022 19:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحّدة والإنماء المتوزان فيها
Lebanon 24
خليل: الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحّدة والإنماء المتوزان فيها
03/01/2022 19:00:43
03/01/2022 19:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
15:25 | 2022-01-02
02/01/2022 03:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
14:00 | 2022-01-02
02/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
00:30 | 2022-01-03
03/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بداية الـ 2022.. طابور جديد بانتظار اللبنانيين!
Lebanon 24
في بداية الـ 2022.. طابور جديد بانتظار اللبنانيين!
03:15 | 2022-01-03
03/01/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"NBN" تشنّ هجوماً حاداً على باسيل.. كيف وصفته؟
Lebanon 24
الـ"NBN" تشنّ هجوماً حاداً على باسيل.. كيف وصفته؟
12:15 | 2022-01-02
02/01/2022 12:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:43 | 2022-01-03
نصرالله يخالف التوقعات.. ابتعد عن ملفات الداخل ورسالة مختصرة إلى "الوطني الحر"
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
11:31 | 2022-01-03
المرصد: التحالف بقاعدة حقل العمر يطلق قذائف باتجاه مناطق تابعة لجماعات موالية لإيران (العربية)
11:30 | 2022-01-03
الأمين العام المنتخب لأوبك: دعم استمرار اتفاق أوبك+ حتى 2023 أولوية أولى (سكاي نيوز عربية)
11:30 | 2022-01-03
نصرالله: نؤكد على أهمية الحوار بين اللبنانيين وحريصون على حلفائنا ونتمسك بتفاهم مار مخايل مع "الوطني الحر" وعلى استعداد لتطويره
11:27 | 2022-01-03
الخارجية المصرية تدعو للإفراج الفوري عن السفينة التي اختطفها الحوثيون (العربية)
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
03/01/2022 19:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
03/01/2022 19:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
03/01/2022 19:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact