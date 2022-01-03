خليل: بري نزع كل الألغام من أمام التدقيق الجنائي في وقت "كنتو عم تحكو وبس" وأنتم الذين أردتم تمرير سرقة 50 مليون دولار أميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء

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