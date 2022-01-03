أخبار عاجلة

وزير خارجية الأردن: ندين كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية

Lebanon 24
03-01-2022 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه نظيره الايراني: نتمنى نجاح المفاوضات التي تخوضها إيران مع السعودية
lebanon 24
03/01/2022 19:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم
lebanon 24
03/01/2022 19:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ندعم جهود الأمم المتحدة للتحقيق بشكل مستقل في الأحداث التي تشهدها ميانمار (الجزيرة)
lebanon 24
03/01/2022 19:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: أشكر العراق على تسهيل الحوار مع السعودية
lebanon 24
03/01/2022 19:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2022-01-03
09:20 | 2021-12-04
11:57 | 2022-01-03
11:31 | 2022-01-03
11:30 | 2022-01-03
11:30 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website