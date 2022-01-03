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وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نعارض التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في حال كان جيداً

Lebanon 24
03-01-2022 | 06:30
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