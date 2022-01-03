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النائب شامل روكز عبر "الجديد": الجو الحالي وشد العصب هو من "عدة الشغل" في موسم الانتخابات بينما هم السبب لما وصلنا اليه

Lebanon 24
03-01-2022 | 08:11
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