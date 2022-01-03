أخبار عاجلة

روكز: لو بدأنا باكراً بـ"الكابيتال كونترول" لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه الآن

Lebanon 24
03-01-2022 | 08:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب شامل روكز عبر "الجديد": الجو الحالي وشد العصب هو من "عدة الشغل" في موسم الانتخابات بينما هم السبب لما وصلنا اليه
lebanon 24
03/01/2022 19:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية :قانون" الكابيتال كونترول"كان يجب ان يصدر
lebanon 24
03/01/2022 19:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جورج عطالله: يجب التعاطي مع قانون "الكابيتال كونترول" من ناحية تقنية وليس سياسية
lebanon 24
03/01/2022 19:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: بين الشعبويّة وبازار المقايضات السياسية "ضاع الكابيتال كونترول"
lebanon 24
03/01/2022 19:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2022-01-03
09:20 | 2021-12-04
11:57 | 2022-01-03
11:31 | 2022-01-03
11:30 | 2022-01-03
11:30 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website