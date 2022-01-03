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رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر برتيس: لا بد من التغلب على حالة انعدام الثقة بين الفاعلين السودانيين عبر الحوار الهادف والشامل للجميع

Lebanon 24
03-01-2022 | 10:06
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