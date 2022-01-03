أوجيرو: طرأ عطل في سنترال حلبا ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، تعمل فرقنا الفنية على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

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