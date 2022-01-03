صحيفة إسرائيلية: دوائر صنع القرار في ⁧‫تل أبيب‬⁩، تقدر بأن ⁧‫إيران‬⁩ والقوى الدولية تقتربان من التوصل لاتفاق في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني

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